” صحة الرياض ” تطلق مبادرة ” نبدأ بخطوة ” في ممشى عكاظ

محمد السعران(صدى):

في اطار مبادرة تعزيز الصحة والتمكين المجتمعي ، دشنت ” صحة الرياض ” الخميس مشروع التمكين المجتمعي التابع لمركز بدر الثاني #نبدا_بخطوة ، وذلك برعاية مساعد الصحة العامة الدكتورة اميرة الرصيص ، في ممشى وحديقة عكاظ .

وتسعى المبادرة الى الاسهام في خفض معدلات السمنة من زوار الحديقة ، عبر تجهيز كشك صحي مساء كل يوم خميس، يتناوب عليه ممرض صحي من المركز ويسجل اسماء المشاركين ويتابع وزنهم وكتلة الجسم ومستوى السكر والضغط لديهم اسبوعياً ، ويدعمهم لمتابعة المشي وتخفيض الوزن وتحفيزهم بالجوائز لمن يصل منهم إلى الوزن المثالي. وأشادت الدكتوره اميره بالمبادره واثنت على الهدف منها والقائمين عليها كما نوهت سعادتها أن التثقيف الصحي احد العناصر الأساسية التي تتألف منها الرعاية الصحية الأولية الذي يهدف على نشرالمفاهيم الصحيه السليمة في المجتمع وجعل الأفراد قادرين على تحديد مشاكلهم الصحيه ومساعدتهم في حلها وأن المثقف الصحي هو الذي يمتلك المعلومات الصحية الصحيحة وطرق إيصالها ويعمل على ترسيخ السلوكيات الصحيه للفرد وبالتالي التقليل من نسبة الأمراض والوفيات والعمل على تحسين حياة الفرد والمجتمع.

وقالت الدكتورة إيمان الادريسي مدير ادارة التثقيف الإكلينيكي أن مبادرة برنامج التمكين المجتمعي ، وهي إحدى مبادرات تطوير الرعاية الصحية الأولية التي طرحتها الإدارة العامه للتثقيف الاكلينيكي وحظيت بدعم وتشجيع من المسؤلين بصحة الرياض ، وذكرت أن التثقيف الصحي الإكلينيكي والتمكين المجتمعي يساهم في رفع الوعي الصحي للمجتمع من خلال تفعيل دور المثقف الصحي داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى تفعيل دور سكان الحي بمختلف مستوياتهم وفئاتهم العمريه.

وأشارت أن #نبدأ_بخطوة يأتي ضمن مشاريع التمكين المجتمعي التي حظيت باهتمام المسؤلين في صحة الرياض و وزارة الصحه في المدن والمحافظات ضمن خطة للتثقيف الصحي و التمكين المجتمعي .

وتقدمت بالشكر لفريق التمكين و القائمين على المهرجان الصحي لجهودهم المبذوله.