أمريكا تبحث تصنيف ” الحوثيين ” كجماعة إرهابية

واشنطن(صدى):

تبحت إدارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، تصنيف جماعة الحوثيين الإيرانية باليمن كتنظيم إرهابي؛ وذلك كجزء من الحملة لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد والضغط على إيران حليفة الحوثيين.

وكشفت صحيفة ” واشنطن بوست ” ، أن التصنيف الإرهابي الذى سيضخ عنصرًا جديدًا لا يمكن التنبؤ به في الجهود الدبلوماسية لبدء محادثات السلام، قد تم مناقشته بشكل متفرق منذ عام 2015.

وعن تصنيف أمريكا لـ ” الحوثيين ” كجماعة إرهابية، سيفرض مزيد من العزلة على المتمردين الشيعة، إلا أن البعض يحذر من أن هذه الأزمة قد تفاقم من الوضع الإنساني السيء في اليمن دون الاقتراب من إنهاء النزاع.

وعن ذلك، أوضحت مصادر أن الإدارة تبحث مجموعة من التحركات الممكنة من بينها إجراءات أخف لمعاقبة المتمردين، لكنهم قالوا إنه لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن بعد.