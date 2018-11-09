8 نصائح للقيادة الآمنة في الضباب ومنع تكون بخار الماء على زجاج السيارة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

مع انخفاض درجات الحرارة في كثير من البلدان لدخول فصل الشتاء، تتكاثر الأمطار وينتشر الضباب، ما يكون بخار ماء على زجاج السيارة ويعدم الرؤية، كما تصبح الطرق زلقة بسبب تزايد الأمطار وهو ما يزيد مخاطر حوادث السير بالطرق المفتوحة.

لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح التي تخفض بخار الماء على زجاج السيارات، وتساعدك على القيادة بكفاءة في هذه الأجواء المتقلبة.

1- إحدى الحيل التي تؤدي إلى خفض تراكم بخار الماء على زجاج السيارات هو استخدام الصابون، وذلك عن طريق مسح الزجاج الخلفي والأمامي بقطعة صابون جافة ثم مسحها بقطعة قماش.

2- شراء سوائل خاصة لإزاله بخار الماء من متاجر الاكسسوارات ورشه على الزجاج من الداخل، حيث يقلل هذا الأمر تكثف البخار.

3- كثير من السيارات يوجد بها تقنية تسمى DEFOG، ويمكن تفعيلها عبر زر يتواجد في طبلون السيارة يُفعّل سخانات دقيقة متصلة بحواف الزجاج الأمامي والخلفي وتعمل على تجفيفه لمنع تكثف البخار.

4- غلق الزجاج بالكامل وتشغيل مكيف السيارة يساعد على سحب الهواء المشبع بالبخار من الداخل ويطرده خارج المقصورة.

5- لكي تتلافى مخاطر الضباب أثناء القيادة يجب عدم الوقوف بجانب الطريق، إلا في الضرورة القصوى، وعند الوقوف قم بتشغيل كامل مصابيح السيارة الأمامية والخلفية والضباب، كما يفضل في حالات الطوارئ إشعال نيران بالقرب من السيارة لتنبيه القادمين من الخلف.

6- أثناء القيادة في الضباب، حافظ دائمًا على مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك حتى تستطيع تفادي أي اصطدامات محتملة.

7- ضاعف دائماً مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك ولا تحاول تخطيها وترفع سرعتك أو تحاول تناور.

7- لا تحاول تخطي السيارة التي أمامك، حيث من الأفضل دائماً أن تسير خلف سيارة، لزيادة الأمان مع ترك مسافة الأمان بينكم.

8- حاول الالتزام أثناء السير بالحارة الوسطى، حتى تتلافى أي سيارة تكون واقفة على جانب الطريق.