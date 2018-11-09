إنطلاق أول مذيع في العالم بتقنية الذكاء الإصطناعي على شاشات الصين

بكين(صدى):

أعلنت وكالة أنباء شينخوا الصينية، بالتعاون مع شركة سوقو عن إنطلاق أول مذيع أخبار بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم، حيث يستطيع المذيع الملقب بـ ” المذيع المركب أيه آي ” بث الأخبار ” مستنسخا ” قدرة المذيع الحقيقي .

وجاء الإعلان عن التقنية الجديدة في الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للإنترنت المقامة في بلدة ووتشن بمقاطعة تشجيانغ في شرقي الصين.

يذكر أن ” المذيع ” به مميزات مثل إخراج الصوت والعبارات وحركة الشفاة وغيرها لمذيع إخباري حقيقي .

ومن المقرر أن يعمل المذيع الجديد لدى وكالة (شينخوا) باللغتي الصينية والإنجليزية، حيث سيواصل المحررون تقديم محتويات الأخبار لـ ” المذيع ” في برنامجه، الذي سيعمل في أي وقت وبدون توقف.