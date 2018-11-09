إنطلاق أول مذيع في العالم بتقنية الذكاء الإصطناعي على شاشات الصين
أعلنت وكالة أنباء شينخوا الصينية، بالتعاون مع شركة سوقو عن إنطلاق أول مذيع أخبار بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم، حيث يستطيع المذيع الملقب بـ ” المذيع المركب أيه آي ” بث الأخبار ” مستنسخا ” قدرة المذيع الحقيقي .
وجاء الإعلان عن التقنية الجديدة في الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للإنترنت المقامة في بلدة ووتشن بمقاطعة تشجيانغ في شرقي الصين.
يذكر أن ” المذيع ” به مميزات مثل إخراج الصوت والعبارات وحركة الشفاة وغيرها لمذيع إخباري حقيقي .
ومن المقرر أن يعمل المذيع الجديد لدى وكالة (شينخوا) باللغتي الصينية والإنجليزية، حيث سيواصل المحررون تقديم محتويات الأخبار لـ ” المذيع ” في برنامجه، الذي سيعمل في أي وقت وبدون توقف.
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