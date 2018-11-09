توقعات بهطول أمطار رعدية على الباحة

الباحة(صدى):

تلقى مركز العمليات بمديرية الدفاع بمنطقة الباحة، تنبيهاً متقدماً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والمخواة والحجرة والاجزاء الشرقية من المنطقة، حيث ستستمر الحالة حتى التاسعة مساءً.

وأهاب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني هنا على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، مشدداً في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأكد العقيد الغامدي أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.