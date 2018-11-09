” أم ” تستمع لنبضات قلب ابنها بعد عام من وفاته

صوفيا(صدى):

أقدمت أم بلغارية على منح قلب ابنها المتوفي لشاب بتركيا يبلغ من العمر 26 عامًا، حيث تمكنت ” الأم ” من الاستماع إلى نبضات قلب ابنها مجددًا الذي توفي قبل نحو عام.

وبالتطرق للتفاصيل، زارا والدي الشاب المتوفي قبل أيام شابًا في إسطنبول يُدعى هوكان أوك ويبلغ من العمر 27 عامًا، حيث تم نقل قلب ابنهما إليه.

والتقت والدة الشاب المتوفي مع ” أوك ” بإسطنبول ووضعت سماعة الطبيب على قلب ” أوك ” للاستماع إلى نبضات قلب ابنها، في مشهد جعلها تدخل في موجة بكاء.

وعن ذلك قالت ” الأم ” : ” منذ اليوم الذي اتفقنا فيه على التبرع بقلبه، كنت أحلم بهذا اللقاء، كان لدى ابني هذا القلب السليم، كان ابني شخصُا جيدًا ” .