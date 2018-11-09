تخلصي من رائحة الثوم الكريهة بهذه الخطوات البسيطة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تعتبر رائحة الثوم من الروائح التي تعلق بالأشياء ولا تتركها بسهولة، فمن يديك وجسمك خلال الطهي وحتى الفم بعد تناوله تترك آثار الثوم رائحة غير محببة تتسبب في إحراجنا أمام الآخرين. ولأن هرسه لا يتم إلا عبر مدق الثوم فإنه أكثر مكان تتشبع به رائحته تمامًا .

وهذه 3 طرق للتخلص من رائحة مدق الثوم الكريهة:

3 طرق للتخلص من رائحة مدق الثوم الكريهة

الخل

– اغسلي مدق الثوم جيدًا لتتخلصي من بقايا الثوم المهروس العالقة به.

– في إناء، ضعي ½ كوب خل مع قليل من سائل تنظيف الأطباق وصبيها في المدق.

– اتركي الخل والصابون لمدة ربع ساعة.

– اشطفي المدق بالماء الدافئ جيدًا، ولاحظي الفرق.

بيكربونات الصودا

– اغسلي مدق الثوم جيدًا لتتخلصي من بقايا الثوم المهروس العالقة به.

– في إناء، ضعي ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا مع قليل من الماء الدافئ، وصبيها في المدق واتركيه ربع ساعة.

– اشطفي المدق بالماء الدافئ جيدًا.

– اغسليه بسائل تنظيف الأطباق جيدًا.

– اشطفي المدق مرة أخرى بالماء الدافئ، ولاحظي الفرق بنفسك.

الليمون

– اغسلي مدق الثوم جيدًا لتتخلصي من بقايا الثوم المهروس العالقة به.

– في إناء، ضعي ¼ كوب عصير الليمون أو شرائح ليمون مع قليل من الماء الدافئ، وصبيها في المدق واتركيه ربع ساعة.

– اشطفي المدق بالماء الدافئ جيدًا.

– اغسليه بسائل تنظيف الأطباق جيدًا.

– اشطفي المدق مرة أخرى بالماء الدافئ، ولاحظي الفرق بنفسك.

كما أنه يمكن التخلص من رائحة الثوم في الفم :

يعد الثوم أيضًا من الأطعمة التي تترك رائحة غير محببة في الفم، خاصة أنه يدخل في إعداد الكثير من الوصفات، يمكنك بطرق طبيعية إزالتها كالإكثار من شرب الماء لترطيب الفم ومضغ البقدونس أو القرفة بعد الوجبة مباشرة أو تناول كوب من الزبادى أو اللبن الرائب أو عصير الليمون الطارج أو المضمضة بزيت الزيتون.