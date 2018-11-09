تحذير هام للمواطنين والمقيمين بشأن هطول الأمطار

نايف السالم(صدى):

طالب الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” 911 ” المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار.

وأضاف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن عدم أخذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار يتسبب بإنحراف حافلة عن مسارها واصطدامها بلوحة إعلانات في العاصمة المقدسة/ الدائري الثالث، ما نتج عنه عدد من الإصابات.

ولفت إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث للحد من تفاقمه، حيث أن المملكة تشهد هطول أمطار غزيرة فى تلك الآونة.