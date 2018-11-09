بالصور.. أول ظهور رسمي لـ ” فيات فاست باك SUV كوبيه ” الاختبارية

برازيليا(صدى):

كشفت فيات في معرض ساو باولو البرازيلي للسيارات عن جزء من خططها للتوسع في الأسواق وذلك من خلال سيارتها المبتكرة الجديدة فاست باك SUV الاختبارية والتي من المفترض أن تطلق نسختها الإنتاجية بحلول 2020.

تظهر فاست باك SUV في المعرض كسيارة كروس أوفر كوبيه تشبه خلفيتها مرسيدس GLC كوبيه وبي ام دبليو X4.

امتازت مقدمة السيارة بنوعين من المصابيح حيث أضيف شريط ضوئي بطرف غطاء المحرك بالإضافة إلى مصابيح على الشبك.

أتى الموديل المعروض في ساو باولو معبرا عن المظهر الخارجي للنسخة الإنتاجية 2020 حيث لم تفصح فيات عن التفاصيل التقنية للسيارة أو شكلها الداخلي، مع ذلك يمكن التكهن من خلال حجمها بأنها سوف تمتلك مواصفات مماثلة لـ جيب رينيجيد وتستند على منصتها.