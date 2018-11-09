بالفيديو.. لحظة تقبيل أمير المدينة لرأس وكيل الإمارة السابق ” السديري “

نايف السالم(صدى):

قام أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان باستقبال نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ووكلاء إمارات المناطق بمكتبه أمس الأربعاء.

وفي هذا السياق، رصد مقطع فيديو أمير المدينة وهو يقبل رأس وكيل إمارة المدينة السابق سعد بن ناصر السديري.

وعن سبب ذلك، كشفت مصادر أن تقبيل الأمير لرأس وكيل إمارة المدينة السابق؛ لتقديره لإنجازات ” السديري ” في المدينة إبَّان الفترة التي قضاها وكيلاً للإمارة، والتي امتدت لنحو 20 عامًا ما زالت بصماتها باقية حتى الآن.