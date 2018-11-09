تعرف على سعر أحدث جهاز ثوري للترجمة الفورية

أمستردام(صدى):

في واحدة من أحدث إستخدامات تكنولوجيا الذكاء الصناعي والتي ستحدث ضجة عالمية ، نجحت شركة هولندية في تطوير جهاز للترجمة الفورية يمكنه ترجمة 105 لغة خلال 3 ثوان فقط من الحديث ومزود بخدمة إلغاء الدقيق وكتابة الحديث أيضاً .

ويتميزالجهاز، الذي أطلقت عليه الشركة اسم ” ترافيس تاتش ” ، بالعمل بالإنترنت وبدونه، وسهولة الاستخدام ، ومدعم بشاشة عرض قياس 2.4 إنشا، لإظهار الترجمة المكتوبة، كما وزوّد ببطارية 2500 ميلي أمبير/ ساعة

ويعد ” ترافيس تاتش ” المشروع الثالث للشركة الهولندية بعد ” ترافيس وان ” الذي كان عبارة عن مترجم جيب، وقد باعت منه الشركة 110 آلاف جهاز في العالم عند إطلاقه بسعر يبلغ حوالي 225 يورو .