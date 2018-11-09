اتهام جديد من الولايات المتحدة لروسيا بالغش السياسي

واشنطن(صدى):

وجهت الولايات المتحدة الامريكة اتهامات جديدة لروسيا بشأن الالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.

وقالت نيكي هيلي مندوبة امريكا لدى الامم المتحدة ان دعوة روسيا لعقد جلسة مشاورات لبحث العقوبات المفروضة دوليا على كوريا الشمالية هو محاولة مكشوفة للخداع والغش السياسي من اجل الالتفاف على ما تم اقراره من قبل من عقوبات على نظام بيونج يانج الذي لم يقدم اي شيء يدفع المجتمع الدولي للتراجع عن العقوبات المفروضة بحقه.

وقالت منتقدة التحركات الروسية الاخيرة،ان ما تقوم به روسيا هو :”محاولة كسب نقاط لدى بيونج يانج التي قدمنا إليها الكثير من الجزرات حتى الآن لكننا لن نتخلص معها ابدا عن العصا”.

وكان مجلس الامن الدولي قد فرض عقوبات عدة اقتصادية وغيرها على كوريا الشمالية تستمر حتى العام المقبل بسبب برامجها المستمرة لتطوير الاسلحة النووية.