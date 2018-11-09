بالفيديو.. لماذا لم تكتمل فرحة ” شذى حسون ” وألغت زواجها قبل 3 أيام من الزفاف؟
نشرت الاعلامية مي العيدان عبر صفحتها على تطبيق ” انستجرام ” صورة للفنانة العراقية ” شذى حسون ” مكتوب عليها انها انفصلت عن خطيبها قبل 3 أيام من زفافها ، الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين .
وبينما اتهمها البعض بأن الامر لا يتعدى ” لعبة إعلامية ” لاثارة ضجة حولها ، خاصةً وانها تقضي اوقاتاً ممتعة مع اصدقائها في المغرب ولا تظهر اي معاناة ، ، دافع قسم آخر عنها، لافتين الى انها تمر بمرحلة صعبة وتحاول تخطي ازمتها.
أما ” حسون ” فقد أكدت هذا الامر بطريقة عير مباشرة، من خلال مقابلة أجرتها مع أحد برامج ام بي سي ، حيث أعلنت أن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية هو وقوعها في الحب، إلا ان المسألة لم تكتمل لانه لم يكن شخصاً مناسباً، بحسب تعبيرها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37920 ] نشر منذ 1 ساعة
قلنا لك من البداية
لحد يدري😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37920 ] نشر منذ 1 ساعة
عموما
أدخلي ع مقطع الفديو في تويتر
تحت الخبر
هذا أهداء لك😉
😂😂😂😂😂😂😂