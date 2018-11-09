بالفيديو.. لماذا لم تكتمل فرحة ” شذى حسون ” وألغت زواجها قبل 3 أيام من الزفاف؟

بغداد(صدى):

نشرت الاعلامية مي العيدان عبر صفحتها على تطبيق ” انستجرام ” صورة للفنانة العراقية ” شذى حسون ” مكتوب عليها انها انفصلت عن خطيبها قبل 3 أيام من زفافها ، الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين .

وبينما اتهمها البعض بأن الامر لا يتعدى ” لعبة إعلامية ” لاثارة ضجة حولها ، خاصةً وانها تقضي اوقاتاً ممتعة مع اصدقائها في المغرب ولا تظهر اي معاناة ، ، دافع قسم آخر عنها، لافتين الى انها تمر بمرحلة صعبة وتحاول تخطي ازمتها.

أما ” حسون ” فقد أكدت هذا الامر بطريقة عير مباشرة، من خلال مقابلة أجرتها مع أحد برامج ام بي سي ، حيث أعلنت أن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية هو وقوعها في الحب، إلا ان المسألة لم تكتمل لانه لم يكن شخصاً مناسباً، بحسب تعبيرها .