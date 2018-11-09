السجين العائد من السودان يفاجأ بإيقاف خدماته الإلكترونية

علي القحطاني(صدى):

أفرجت السلطات السودانية عن سعودي بعد قضائه 13 عاما في السجن، معربا عن تقديره للحكومة لوقوفها معه في قضيته ومتابعتها.

وأوضح السجين العائد أنه غادر المملكة مستثمرا إلى السودان في العام ١٤٢٦ وعند عودته إلى أرض الوطن عقب الإفراج عنه فوجئ بإيقاف خدماته الإلكترونية بحجة وجود شيكات صادرة منه،متسائلا: ” أليست للشيكات صلاحية محددة ب ٦ أشهر؟ “.

ولفت إلى أن إيقاف خدماته ترتب عليه توقف علاجه في المستشفيات وتعطل كافة مراجعاته الرسمية، قائلا: ” باتت حياتي شبه متوقفة.. أملي من الجهات المختصة تفعيل خدماتي الإلكتروتية حتى أمارس حياتي بصورة طبيعية “.

وكان المواطن دخل إلى السودان مستثمرا في مشاريع للمقاولات في منتصف عام ٢٠٠٥م وبعد ترسية عدد من المشاريع على شركات من الباطن تعذر صرف مستحقاته، وبدأت الشركات مطالبته بما يعادل مليوني ريال، وعجز عن السداد مما أدى به إلى السجن بسبب فتح عدد من البلاغات ضده في أقسام الشرطة.