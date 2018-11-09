مباراة الاتفاق تحدد مصير ” كارينيو ” النصر

ماجد محمد(صدى):

تسعى إدارة نادي النصر إلى إقالة المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو بعد الآداء السئ للفريق خلال الثلاث مباريات الأخيرة أمام الفيحاء والأهلي محليا ومولودية الجزائر عربيا ، والتعاقد مع مدرب جديد فيما طالبت الجماهير بالتعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الأولمبي تحت 23 عاما، ” سعد الشهري” .

من ناحية أخرى يرى بعض أعضاء مجلس إدارة النادي منح الجهاز الفني فرصة جديدة، وتحديدا إلى ما بعد مواجهة الاتفاق بعد غد ، إلا أن الرغبة الجماهيرية الملحة لإقالة كارينيو تبدو مسيطرة في الأفق .

وقاد كارينيو النصر خلال 11 مباراة على مستوى البطولة المحلية والبطولة العربية، ونجح في تحقيق الفوز مع النصر في 8 مباريات وكسب 6 مباريات متتالية في دوري المحترفين السعودي ، قبل أن يتعثر بالتعادل أمام الفيحاء، ومن ثم الخسارة أمام الأهلي، ثم خسر أمام المولودية عربياً