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بالفيديو.. جورج وسوف على كرسي متحرك في القاهرة

بالفيديو.. جورج وسوف على كرسي متحرك في القاهرة
القاهرة(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو وصول الفنان جورج وسوف القاهرة على كرسي متحرك، وأحاط به عدد كبير من المساعدين حتى وصل إلى السيارة.

ووصل ” وسوف ” إلى القاهرة استعدادًا لإحياء حفله المقرر إقامته اليوم الجمعة بفرع الساقية الجديد بـ ” البروج ” في مدينة الشروق المصرية.

واستقبل ” وسوف ” بالمطار عدد كبير من جمهوره وعشاقه بمصر، الذين رفعوا صوره ولافتات الترحيب به، وغنوا له وهتفوا ” نورت مصر ” .


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