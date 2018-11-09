بالفيديو.. جورج وسوف على كرسي متحرك في القاهرة
رصدت إحدى مقاطع الفيديو وصول الفنان جورج وسوف القاهرة على كرسي متحرك، وأحاط به عدد كبير من المساعدين حتى وصل إلى السيارة.
ووصل ” وسوف ” إلى القاهرة استعدادًا لإحياء حفله المقرر إقامته اليوم الجمعة بفرع الساقية الجديد بـ ” البروج ” في مدينة الشروق المصرية.
واستقبل ” وسوف ” بالمطار عدد كبير من جمهوره وعشاقه بمصر، الذين رفعوا صوره ولافتات الترحيب به، وغنوا له وهتفوا ” نورت مصر ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37916 ] نشر منذ 36 دقيقة
تمام👍