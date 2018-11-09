أبرز 7 مميزات في نيسان التيما 2019 الجديدة

طوكيو(صدى):

حصلت نيسان التيما 2019 على تصميم جديد كلياً يدمج بين الطابع الرياضي والفخامة، لتكتسب السيدان الاعتمادية شعبية كبيرة في فئة السيارات المتوسطة، وسوف نستعرض معكم اليوم أبرز مزاياها.

1) خيار الدفع الرباعي

يُعد الدفع الرباعي أحد أكبر أسباب الإعجاب الشديد الذي تلقاه فئة الكروس أوفر، وذلك لما يوفره هذا النظام من تحكم وتوجيه أفضل في مختلف الظروف، ونظراً لقلة توفير هذا الخيار بفئة السيدان العائلية، فقد استغلت نيسان هذا الأمر عبر تزويد التيما بنظام ناقل حركة رباعي الدفع، وهو ما لا يتوفر في المنافسين من أمثال هوندا أكورد وتويوتا كامري.

2) تقنية مساعد بروبايلوت

يأتي مساعد بروبايلوت كتقنية مساعدة في القيادة تعمل على تولي أغلب مهام التسارع والمكابح والتوجيه عبر عدد من الكاميرات والمستشعرات وأجهزة الرادار للإبقاء على مسافة آمنة من السيارات الأخرى والحفاظ على المسار مع تقليل مهام السائق، وذلك أثناء القيادة على الطرق السريعة أو الاختناقات المرورية.

3) تقنيات مساعد سائق حديث

تأتي التيما 2019 الجديدة مع أنظمة مكابح طوارئ أوتوماتيك، التعرف على لافتات المرور، رصد البقعة العمياء، مستشعرات ركن خلفية، نظام تنبيه عند مغادرة المسار ونظام كاميرات للرؤية المحيطية إضافة لتنبيه قبل الاصطدام الأمامي ونظام مراقبة انتباه السائق.

4) مقاعد فائقة الراحة

استثمرت نيسان الكثير من جهودها لأجل تطوير مقاعد منعدمة Zero Gravity المستوحاة من البيئات منعدمة الجاذبية في الفضاء الخارجي، حيث أن جسد الإنسان في هذه الحالة من انعدام الوزن يشعر بضغط أقل على العظام والمفاصل، وتمتلك المقاعد 14 نقطة ضغط مختلفة لتوفير مستويات فائقة من الراحة.

5) مدى واسع من التقنيات الحديثة

لم تغفل التيما عند توفير عدد كبير من أبرز التقنيات التي تهم المشترين في هذه الفئة، وهو ما تضمن كل من أندرويد أوتو، آبل كار بلاي، بلوتوث لدعم بث الصوت عبر السماعات الداخلية من الهاتف، كتابة الرسائل النصية عبر الأوامر الصوتية، شاشة 8 إنش و4 منافذ USB، إضافة لتوفير خيار الحصول على نظام ملاحة متقدم.

6) صندوق أمتعة كبير

تتميز التيما بصندوق أمتعة ضخم ذو فتحة واسعة وسعة تبلغ 436 لتر، بما يتفوق على سعة صندوق تويوتا كامري البالغ 428 لتر.

7) نظام توجيه عالي الاستجابة

حصلت نيسان التيما 2019 على تحديثات كاملة لكل من نظام التعليق والتوجيه والشاصيه الذي يعمل على توفير تحكم واستجابة أعلى.