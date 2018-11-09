لهذه الأسباب يجد بعض الأشخاص صعوبة في فقدان الوزن
يجد بعض الأشخاص صعوبة في خسارة الوزن على الرغم من المواظبة والاستمرار على ممارسة الرياضة، فهناك اعتقاد شائع مفاده أن الحمية الناجحة تجعل صاحبها يخسر 5 كلغ في الشهر.
إلا أن الواقع يُكذب هذا الاعتقاد، فقد أوضح خبراء تغذية أنه يكفي التخلص من نحو 0,22 كلغ أسبوعيًا حتى يتمكن الأشخاص في النهاية من خسارة نحو 12 كلغ في السنة.
كما أن خسارة الوزن بوتيرة أبطأ تشكّل طريقة آمنة؛ للحفاظ على النتائج التي تمّ تحقيقها، وفي حالة وجود صعوبة في التخلص من الوزن الزائد فإن ذلك قد يرجع لعدة عوامل هي:
– عدم شرب مياه كافية
لا يمكن حرق الدهون إذا كان الجسم يعاني من الجفاف؛ فعمليّة حرق الدهون تتطلّب كميةً هائلة من المياه.
– قلّة النوم
النوم لأقلّ من 7 ساعات يُبطئ عملية الأيض، فيمكن للشخص حرق من 400 وحدة حرارية أقلّ عندما نام 5 ساعات ونصف، مقارنةً عند حصوله على 8 ساعات ونصف من النوم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37916 ] نشر منذ 39 دقيقة
‘
أحد اسباب السمنه عندنا ان المعصوب بـ7 ريال ،
والسلطه بـ30 ريال .. 😂😅
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37916 ] نشر منذ 39 دقيقة
يقولون تخفيف الوزن يحتاج عزيمه…
وانا ما خليت عزيمه مارحت لها
مافيه فايده
طلعوا كذابين “̯😂😂😂😂
ولد الديره[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 34 دقيقة
اول اعتراف لك انك دبدوب
وين الله عطاني جسم كأني انا اللي اخترته
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34210 ] نشر منذ 29 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه طيب طيب
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2498 ] نشر منذ 14 دقيقة
صباح الخير***
الكثير من مجتمعنا ومن تعايش معنا وخالطنا وعرف مناسباتنا وعاداتنا ،يدرك مصداقية هذه الأبيات،،
.والله إني كل ماجيت أببدأ في رجيم
تعترض لي كبسةٍ غايب شيطانها،،