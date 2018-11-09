لهذه الأسباب يجد بعض الأشخاص صعوبة في فقدان الوزن

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يجد بعض الأشخاص صعوبة في خسارة الوزن على الرغم من المواظبة والاستمرار على ممارسة الرياضة، فهناك اعتقاد شائع مفاده أن الحمية الناجحة تجعل صاحبها يخسر 5 كلغ في الشهر.

إلا أن الواقع يُكذب هذا الاعتقاد، فقد أوضح خبراء تغذية أنه يكفي التخلص من نحو 0,22 كلغ أسبوعيًا حتى يتمكن الأشخاص في النهاية من خسارة نحو 12 كلغ في السنة.

كما أن خسارة الوزن بوتيرة أبطأ تشكّل طريقة آمنة؛ للحفاظ على النتائج التي تمّ تحقيقها، وفي حالة وجود صعوبة في التخلص من الوزن الزائد فإن ذلك قد يرجع لعدة عوامل هي:

– عدم شرب مياه كافية

لا يمكن حرق الدهون إذا كان الجسم يعاني من الجفاف؛ فعمليّة حرق الدهون تتطلّب كميةً هائلة من المياه.

– قلّة النوم

النوم لأقلّ من 7 ساعات يُبطئ عملية الأيض، فيمكن للشخص حرق من 400 وحدة حرارية أقلّ عندما نام 5 ساعات ونصف، مقارنةً عند حصوله على 8 ساعات ونصف من النوم.