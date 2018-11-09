للحوامل.. 5 علامات تؤكد أن ولادتك طبيعية

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تهتم الحوامل في آخر شهور الحمل، بمعرفة إذا كانت الولادة ستكون طبيعية أم قيصرية، حتى تتخذ الاحتياطات والتجهيزات اللازمة، من حيث مصاريف الولادة وحجز المستشفى.

وتقول الدكتورة نادية عبد القادر استشاري أمراض النساء والتوليد، إن هناك مؤشرات تظهر على الحامل خلال أشهر الحمل تؤكد أن الولادة ستكون طبيعية .

ومن هذه المؤشرات :

1- أن تكون صحة الحامل جيدة ولا تعاني ضغط أو سكر أو قلب.

2- استقرار الحمل وعدم وجود أي مشكلات بالمشيمة ووزن الجنين طبيعي.

3- أن يأخذ الجنين وضعه الصحيح بدءا من الشهر التاسع، وهو أن يكون رأسه للأسفل وقدميه لأعلى وهذا الوضع يتخذه الجنين خلال الشهر التاسع بمعنى ليس شرطا في أول التاسع بل يمكن في نصفه أو آخره، وعلى الحامل أن تنتظر طالما المشيمة جيدا والجنين بخير.

4- عدم وجود ولادة قيصرية من قبل.

5- أن تكون فتحة الحوض مناسبة للولادة، وهذا يتطلب المشي المتواصل طوال الشهر التاسع.