مراسل CNN يعلق على بيان البيت الأبيض حول خلافه مع ترامب

واشنطن(صدى):

كشف جيم أكوستا مراسل شبكة ” سي إن إن ” الأمريكية أن كافة الأخبار التي نقلها البيت الأبيض في بيان حول الخلاف الذي وقعه بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس غير صحيحة.

وأوضح أكوستا في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: ” لا تصدقوا الكذب القادم من البيت الأبيض، صدقوا الحرية، شكرا لكم على دعمكم المتواصل، لن نتراجع ” .

وكان البيت الابيض قد أصدر بيانا أعلن فيه تعليق أوراق اعتماد مراسل شبكة ” سي إن إن ” الأمريكية، جيم أكوستا، بعد المشادة التي وقعت بين الصحفي والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي

وذكرت شبكة ” فوكس نيوز ” الأمريكية نقلا عن سارا ساندرز، المختصة بالصحافة في البيت الأبيض، أن تعليق عمله يأتي ” حتى إشعار آخر “.