بالفيديو.. سحل امرأة وأطفالها من قبل 5 نساء في دولة عربية

خالد الظفيري(صدى):

تداول مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي لامرأة مصرية تؤكد خلاله قيام 5 سيدات كويتيات بالاعتداء عليها وسحلها هى وأطفالها فضلا عن دهسها بالأحذية إثر مشاجرة نشبت بينها وبين الآخريات.

وقالت السيدة خلال مقطع الفيديو إنه أثناء تنزها على كورنيش الكويت برفقة أطفالها وزوجها نشبت بينها وبين سيدة كويتية مشاجرة بسبب طفلها ودراجته لتقوم السيدة الكويتية ومن معها بالاعتداء على المصرية بالضرب والسحل.

وتناقل الفيديو على نطاق واسع، وأثار حالة من الغضب بين المصريين وطالبت الجهات المختصة عدم تداول القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا تؤثر على المسار القانوني.