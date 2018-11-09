توجه جديد لتخفيض الرسوم في غير أوقات الذروة في جسر الملك فهد

عادل الحربي(صدى):

قال مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد المهندس فهد الداود، وجود مقترح جديد يتم دراسته حالياً لتخفيض الرسوم في غير أوقات الذروة والتي تشهد انخفاضاً في أعداد المركبات والمسافرين، وذلك من أجل المساهمة في تخفيف الازدحام.

وأضاف ” الداود ” أن هناك اتجاه آخر تتم دراسته لعمل مسار خاص سريع للراغبين في تسريع إجراءات السفر مقابل مبلغ مقترح نحو 500 ريال أو أكثر لرجال الأعمال.

وأكد خلال اللقاء الشهري بغرفة الشرقية، تسلم الدراسة الفنية التجارية لمشروع الجسر الموازي الجديد المجاور الأسبوع المقبل، مؤكداً أن المشروع سيكون مفتوحاً للاستثمار الأجنبي على أساس الأرباح والخبرات المعرفية،؛موضحا أن الإجراءات التنفيذية ستبدأ فور الانتهاء من إجراءات ما بعد الدراسة، متوقعاً أن يكون ذلك منتصف العام القادم.

وأضاف أن المؤسسة تقترب من دمج نقاط التوقف على الجسر لتخفيضها من 5 نقاط إلى اثنتين على الأقل بالتفاهم مع المسؤولين على الجانبين في الجمارك والأمن والمرور.