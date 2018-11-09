والدة الطفل صاحب القصيدة الترحيبية بولي العهد: كتبها بنفسه.. ولم يشعر بأي رهبة

علي العنزي(صدى):

كشفت والدة الطفل ماجد السبهان، الذي ألقى قصيدة ترحيبية بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد، خلال زيارته لأسرة ” السبهان ” في حائل، أن القصيدة كتبها ابنها بنفسه، ولكن نقحها له صديق والده الشاعر صقر السلوة.

وأوضحت السيدة تغريد القويعي، والدة الطفل، أن ابنها طلب من أبيه إلقاء القصيدة الترحيبية، عندما علم بزيارة ولي العهد لمنزلهم، مبينة أن عمره 12 عاماً، ويدرس بالصف الأول المتوسط.

وأضافت أن نجلها ” ماجد ” لم يشعر بأي رهبة أو ارتباك أثناء إلقائه القصيدة؛ بسبب تواضع الأمير محمد بن سلمان، لافتة إلى أن سعادته لا توصف بالسلام على ولي العهد، وتلقيه كلمات الثناء والدعاء منه.