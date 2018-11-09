عامل يطلق زوجته بعد 14 يوما من زفافهما.. والمبرر صادم!

القاهرة(صدى):

أقام زوج عشريني بمحافظة الشرقية المصرية دعوى تطليق أكد فيها أن زوجته أهانته بعدما قامت بضربه بـ ” القلم ” على وجهه، في أول مشاجرة كلامية بينهما.

فقبلت المحكمة الدعوى، وأصدرت حكمها بتطليق الزوجة مع حرمانها من الحقوق وذلك بعد 14 يوما من زفافهما.

وروى العامل بإحدى الشركات ويدعى ربيع مأساته قائلا: ” بذلت قصاري جهدي واعتمدت على نفسي في تجهيز عش الزوجية، وعندما سنحت الفرصة للزواج وقع اختياري على ” ميرفت ” والتي تبلغ من العمر (28 عاما) لأنها من أسرة مناسبة، فور ترشيحها من أحد أقاربي، وشعرت بأنها ستكون شريكة حياتي تقاسمني أفراحي وأحزاني ” .

وأضاف: ” قضيت معها 10 أيام إجازة كشهر عسل بعد الزفاف، وبعد مرور 4 أيام من عودتي للعمل، حدث بيننا مشاجرة ، احتدت لغته بسبب تركي لها أكثر من 10 ساعات في العمل، وتطور النقاش فضربتني بالقلم ” .

وأكد الزوج: قمت برفع دعوى إثبات طلاق بعد ما قامت به زوجتي حيث إنه يعتبر عمل مشين فى حق رجولتي، مشيرا إلى إستحالة الحياة بينهما مرة ثانية.