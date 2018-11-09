أولياء أمور طالبات يشكون منعهم من دخول مدرسة أم المؤمنين.. وتعليم الرياض يحقق

علي القحطاني(صدى):

اشتكى أولياء أمور طالبات مدرسة أم المؤمنين خديجة في حي المونسية بالرياض من منع قيادة المدرسة للأمهات من الدخول للمدرسة ووجود بعض من الأهمال .

ومن جانبه؛ قال المتحدث باسم تعليم منطقة الرياض علي الغامدي أنه تم إجراء تحقيق في شكوى أولياء أمور طالبات ضد قيادة مدرسة أم المؤمنين خديجة على خلفية ادعاءات أمهات وآباء عن جوانب إهمال بالمدرسة ومنع الأمهات من دخولها، مضيفا أن مكتب تعليم النهضة التابع له المدرسة تلقى شكوى رسمية وتم التحقق منها وسيتم اتخاذ الإجراءت النظامية، بحسب عكاظ.

وروت إحدى أولياء الأمور معاناة الأمهات مع المدرسة حيث إنه في يوم الأحد الماضي الماطر قررت إدارة المدرسة إلغاء حصص النشاط وإخراج الطالبات في الساعة 11:00 صباحا دون إبلاغ أولياء الأمور علما أن الموعد المحدد بالخروج هو الساعة 1:30 ظهرا، وقالت قيادة المدرسة إنها بعثت رسائل نصية للآباء، وتتساءل: ألم يكن من الممكن أن يتأخر وصول الرسائل لأي سبب. كان من المأمول من المدرسة إبقاء الطالبات في الساحة أو استئناف الدراسة

وأكدت أن المدرسة منعت الأمهات من الدخول في الأسبوع الماضي وأنها زارت المدرسة الساعة الثانية عشرة ظهرا لاصطحاب ابنتها مع أمهات أخريات، وأبلغهن الحارس بمنعهن من الدخول بحجة تغيير موعد الخروج إلى الساعة 12:30 بالرغم أن المدرسة أكدت في الوقت نفسه أن موعد الخروج هو الساعة 12.