بالصور.. كيف تصرفت مضيفة طيران مع طفل أثناء بكائه من الجوع

مانيلا(صدى):

أقدمت مضيفة طيران تدعى باتريشا أورجانو، على تهدئة طفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، كان يبكي على متن رحلة جوية في الفلبين، بعدما نفد الحليب الاصطناعي الذي كان برفقة والدته.

وتفصيلا؛ لاحظت المضيفة البالغة من العمر 24 عاما، بكاء الطفل الهستيري خلال رحلة طيران أقلعت صباح الثلاثاء الماضي، فاقتربت من والدته لمعرفة السبب لتخبرها بأنه جائع وأن حليبه الاصطناعي نفد، فحملته من والدته وأرضعته، بحسب صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية.

وأكدت المضيفة: ” عندما سمعت صراخ الطفل أدركت أنه يجب أن أقوم بفعل شيء لمساعدة والدته، كنت أعرف الصدمة التي تمر بها ، فالشعور بالعجز لأنك لا تستطيع إطعام طفلك الجائع مروع، لذلك كان علي أن أتدخل ” .

وتابعت: ” عندما أخبرتني الأم أنها لا تملك حليبا اصطناعيا للطفل، عرفت أنني يجب أن أساعد، فأنا أستطيع إرضاعه طبيعيا، حيث كنت أقوم بإرضاع طفلي الصغير بنفسي، ولذا عرضت خدماتي على الأم .. بمجرد أن بدأ الطفل في الرضاعة مني رأيت الراحة على عيني الأم، وفي النهاية نام الطفل ” .

وأضافت : ” شكرتني والدة الطفل، وأخبرتني أنها كانت في المطار منذ الساعة التاسعة مساء في الليلة السابقة، ما تسبب في نفاد الحليب الاصطناعي الخاص بالطفل ” مبينة ” كنت أعرف أن الرحلة ستكون خاصة بالنسبة لي، لأنني تلقيت ترقية مؤخرا، لكنني لم أكن أدرك أنها ستكون خاصة بهذا الشكل ” .