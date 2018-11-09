شقيق المعلم المتوفي داخل مدرسة بعسير يروي تفاصيل جديدة.. ويكشف عن حالته قبل الوفاة!

أبها(صدى):

لفظ معلم سعودي يدعى ناصر بن عبدالله آل مقبل أنفاسه الاخيرة إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل الفصل الدراسي قبل أن يبدأ مع طلابه في الصف الثالث ابتدائي، درس القرآن الكريم، في مدرسة عمار بن ياسر الابتدائية بأبها في عسير.

وأوضح مدير المدرسة سعد خلبان أن المعلمون ومعلم الرياضة في المدرسة وشقيق المعلم المتوفى تدخلوا ، لنقل المعلم إلى أقرب مركز طبي، لكنه فارق الحياة.

وتابع: قدم المعلم الراحل خلال 20 عاما العلم والأخلاق لطلابه دون كلل أو ملل، ومات في صفه وهو يؤدي دوره كمعلم، هذه إرادة الله، ونحن صابرون ومحتسبون، وندعو الله له بالرحمة والمغفرة.

وروى محمد المقبل شقيق المعلم ناصر التفاصيل قائلا: استدعاني الطلاب لأرى شقيقي ناصر وهو مسمر على الكرسي، لكنه كان قد رحل وهو يؤدي عمله في خدمة الوطن والعلم، وفي ميدان شرف بين طلابه وفي حرم تعليمي، مشيرا إلى أن وفاة شقيقه كانت مفاجئة.

وأضاف: ” شقيقي لديه بنتان وولد، كلهم صغار في السن، وفي يوم وفاته كان بشوشا سعيدا، كما هو معروف بخلقه وابتسامته الدائمة ” .