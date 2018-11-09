حالة وسمية ماطرة على عدة مناطق في المملكة.. والجهني يكشف التفاصيل

الرياض(صدى):

توقع الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني تأثر عدد من المناطق بحالة ماطرة تكون في مجملها مابين غزيرة ومتوسطة مصحوبة باشتداد الرياح وهطول حبات البرد.

وأوضح ” الجهني ” أن الحالة الماطرة تشمل ‫حفر الباطن و‫الحدود الشمالية وتمتد إلى المنطقة الشرقية وشمالها و‫كذلك القصيم و‫منطقة الرياض خاصة شمالها وتمتد إلى سواحل وسط ‫البحر الأحمر مابين ‫ينبع والليث خلال الحالة الممطرة الحالية ‏بدأت اليوم وتتحسن غداً على ‫الغربية وذروتها على شمال المملكة وشمال الشرقية والوسطى ليل ‫الجمعة و‫السبت، مؤكدا أن الفرص جيدة على المنطقة مابين سواحل ‫المدينة و‫الليث خلال 36 ساعة القادمة وتتحسن كلما اتجهنا شرقاً والحالة وسمية بامتياز.

وأضاف ” الجهني ” إنه من المتوقع أن يصاحب الحالة انخفاض واضح لدرجات الحرارة خاصة على شمال المملكة والوسطى .