بالفيديو.. موكب أردوغان في إسطنبول يثير غضب الأتراك

أنقرة(صدى):

تداول مقطع فيديو جديد على موقع التواصل الاجتماعي يظهر موكب ضخم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبين الفيديو الذي وثق في مدينة إسطنبول احتواء الموكب على عشرات السيارات.

وأثار الفيديو انتقادات وسخط واسعة من الأتراك ، وعلق النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض في البرلمان محمد بكار أوغلو على الموكب قائلا: هل كل هذا العدد من السيارات خوف أم استعراض قوة من قبل أردوغان.

وعلق رواد تويتر على تساؤل النائب التركي، وأكد الغالبية منهم أن سبب هذا العدد الكبير من السيارات في موكب أردوغان هو الخوف والإسراف.