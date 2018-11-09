موسيقي شهير يواجه تهمة الاعتداء الجنسي على قاصر

أماني الغامدي(صدى):

يمثل عازف البوق الفرنسي لبناني الأصل، إبراهيم معلوف، اليوم الجمعة، أمام القضاء الفرنسي لاتهامه بتقبيل متدربة في الرابعة عشرة من عمرها.

وتعود أحداث الواقعة إلى العام 2013، عندما خضعت المشتكية في الـ 14 من العمر للتدريب مدة أسبوع في الأستديو الخاص بإبراهيم معلوف فقام بتقبيلها، وكان يبلغ آنذاك 33 عامًا، وقد اعترف بندمه على ذلك حسب تصريحات النيابة العامة بعد الواقعة بعام، تقدم والدا الفتاة بشكوى لدى النيابة العامة بمدينة ” مونبولييه ” حيث يقيمان، وتم فتح تحقيق في الموضوع، وبناء عليه ألقي القبض على المتهم في 2017.

وصرح محامي الأسرة أن الفتاة بدأت بخدش نفسها وأصيبت بأزمات من الشراهة المرضية، وعند الرجوع للطبيب أكد تعرضها لمداعبات جنسية.

وأدان الموسيقي المعروف ما تعرض له من هجوم من وسائل الإعلام في عام 2017 على خلفية القضية، واتهمها بـنشر معلومات مغلوطة للإضرار بسمعته، وأنها تنشرها بهدف وحيد، وهو تقديمه كمعتد جنسي.

وكانت النيابة العامة قررت بعد التحقيق، تحويل التهمة من تحرش جنسي إلى اعتداء جنسي على قاصر، ما يعقد الوضعية القانونية للموسيقي الموهوب والمنحدر من عائلة فنية عريقة.