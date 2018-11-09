بالفيديو.. عصابة تعتدي بوحشية على شاب أمام والدته.. وممرضة تنقذه

لندن(صدى):

أقدم ثلاث رجال بريطانيين من أصول آسيوية على الاعتداء بوحشية على شاب بريطاني في برينينجهام كاد أن يفقد حياته لولا ممرضة أنقذته قبل أن ينزف حتى الموت حسب صحيفة ” الديلي ميل ” .

وأظهر مقطع فيديو وثقه كاميرات المراقبة في الطريق الشاب أثناء توجه مع والدت لشراء بعض الأشياء داخل سيارتهم، ووقفت شاحنة تم الإبلاغ عن سرقتها مسبقاً و نزل منها ثلاث رجال وبحوزتهم منجل حاد، عندما رآهم الشاب نزل من سيارته مترجياً إياهم أن يتركوا والدته ولا يؤذونها.

فيما لم يستجيب الأفراد لتوسلات الشاب وانهالوا عليه بالضرب حتى سقط أرضاً غارقاً في دمائه و به قطع في البطن و جرح غائر بالذراع، وتم انقاذه بالمستشفى من قبل ممرضة.

وتمكنت الشرطة من ضبط العصابة مختبئين داخل فندق وبحوزتهم السلاح و بعد أن رصدت السيارة المسروقة و عليها بصمات أحدهم و تم تحريز مخدرات كانت بحوزتهم إضافة إلى 6500 جنيه استرليني كاش.