بالصور.. المفحطة رنا الميموني تكشف عن سر تعلقها بالتفحيط.. وتوضح خطتها خلال الفترة المقلبة

ماجد محمد(صدى):

أكدت الشابة السعودية رنا الميموني، ابنة الـ30 عامًا، أن سبب انجذابها لممارسة رياضة ” التفحيط ” بالسيارات هو شعورها بجاذبية كبيرة تجاه ” سيارات العضلات ” .

وأوضحت ” الميموني ” خلال تصريحات صحفية أن سيارات العضلات تزيد من معدلات هرمون الإدرينالين بالجسم أثناء ممارستها التفحيط فوق حلبات سباق السيارات، لدرجة أنها لا تُقارن مع الرياضات الأخرى، مبينة أنها تمارس التفحيط للتعبير عن تحديها للصورة النمطية للفتاة العربية عامة والسعودية خاصة، على طريقتها.

وكشفت الشابة السعودية إنها كانت تهوى قيادة الدراجات النارية، ولكنها سرعان ما قررت أن تتدرب على ممارسة التفحيط بعد رفع الحظر عن قيادة النساء السعوديات للسيارات.

وأضافت أن ممارسة التفحيط لا تحتاج إلى معدات أمان كثيرة، فكل ما تتطلبه هو خوذة السائق والقدرة على التحكم بالسيارة، مشيرة إلى أنه ليس من الضرورة أن تسعى المرأة السعودية وراء السيارات الوردية، وإنما عليها أن تتجه إلى إيجاد صورة جديدة غير نمطية.

وقالت الميموني أن خططها خلال الأيام المقبلة هي إنشاء فريق من النساء لممارسة التفحيط على مستويات عالمية.