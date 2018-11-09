إيطاليا تضبط أكبر شحنة هيروين على سفينة قادمة من إيران

روما(صدى):

أعلنت الشرطة الإيطالية عن ضبط 270 كيلوجراما من الهيروين في حاوية وصلت على سفينة قادمة من إيران.

وتفصيلا؛ أبحرت سفينة الشحن من ميناء بندر عباس الإيراني وتوقفت في هامبورج بألمانيا وبلنسية في إسبانيا قبل أن تصل إلى ميناء جنوة الإيطالي، حيث عثرت الشرطة على الهيروين الذي تم إخفاؤه في شحنة من طمي البنتونيت، والتي تعد أكبر كمية على الاطلاق يتم ضبطها في البلاد منذ 20 عاما.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أنهم سمحوا لجزء صغير من الشحنة غير المشروعة بمواصلة رحلتها كما كان مخططا لها بشاحنة إلى هولندا، وتعقبت الأجهزة الأمنية الشاحنة أثناء عبورها سويسرا وفرنسا وبلجيكا قبل أن تصل إلى مدينة روشندال الهولندية، وعندما وصلت الشاحنة إلى مستودع في الثاني من نوفمبر، داهمت الشرطة الإيطالية والهولندية المبنى واعتقلت رجلين.

وأضاف أن التحقيق مستمر للوصول إلى الشبكة التي تدير تجارة المخدرات وهو ما يظهر مرة أخرى أن ميناء جنوة يمثل مفترق طرق مهما لشحنات المخدرات المتجهة إلى بقية أنحاء أوروبا.