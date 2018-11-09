صورة سيلفي لطفل مع ” ولي العهد ” تنال إعجاب المغردين

علي القحطاني (صدى):

نالت صورة لطفل وهو يلتقط ” سيلفي” مع ولي العهد سمو الأمير ” محمد بن سلمان ” ، على أعجاب نشطاء التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس.

وظهر ” ولي العهد ” ، في الصورة وهو جالس على كرسيه خلال لقائه بالمواطنين الذي جاء على هامش زيارته لحائل، والطفل يتكئ على كتفه لالتقاط صورة سيلفي بجواله.

والجدير بالذكر أن ولي العهد سمو الأمير ” محمد بن سلمان ” غادر مساء اليوم الخميس منطقة حائل، بعد تدشين خادم الحرمين الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” – حفظه الله – عددًا من المشاريع الحكومية، بلغ عددها 259 مشروعا تزيد تكلفتها عن 7 مليارات ريال.