نواف العابد سينضم إلى تدريبات الهلال

ماجد محمد(صدى):

ينضم لاعب الهلال نواف العابد، إلى التدريبات الجماعية خلال فترة التوقف القادمة، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وكان ” العابد ” قد تعرّض إلى إصابة في عضلات أسفل البطن، جعلته يغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

يشار إلى أن الهلال يتصدر قائمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 24 نقطة، وسيخوض الهلال مباراة أمام فريق الوحدة، يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الدوري.