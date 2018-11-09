اعتداء واغتصاب وتعذيب.. امرأة تصدم في شقيقها
تعرَّضت امرأة برازيلية إلى الاغتصاب والاعتداء بالضرب، من قبل زوجها السابق الذي اختطفها داخل سيارتها بمساعدة شقيقها.
وتفصيلًا، فقد عثرت الشرطة البرازيلية على المرأة في أحد المنازل بعد إبلاغ الجيران أنها متغيبة عن المنزل، لتكتشف الواقعة.
وأوضحت المرأة أن زوجها السابق عذبها بأشكال مختلفة، فجرها على الأرض حتى أدخلها سيارته المتوقفة في بلدة الدورادو الواقعة بجنوب البرازيل، ثم فر بها من المكان.
وأضافت أنها تمكنت من الانتقام منه الماء المغلي عليه حتى أحرقت وجهه ورقبته وصدره بشكل خطير.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58054 ] نشر منذ 2 ساعتين
غوغائيون فوضويون ,,
,, الله يجنبنا مايفعلون ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3299 ] نشر منذ 4 دقائق
البنت ما خلت حقها حرقت طليقها بالماء المغلي
والخبيث اخوها ليتها حرقته الهيس الاربد