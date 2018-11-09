اعتداء واغتصاب وتعذيب.. امرأة تصدم في شقيقها

برازيليا(صدى):

تعرَّضت امرأة برازيلية إلى الاغتصاب والاعتداء بالضرب، من قبل زوجها السابق الذي اختطفها داخل سيارتها بمساعدة شقيقها.

وتفصيلًا، فقد عثرت الشرطة البرازيلية على المرأة في أحد المنازل بعد إبلاغ الجيران أنها متغيبة عن المنزل، لتكتشف الواقعة.

وأوضحت المرأة أن زوجها السابق عذبها بأشكال مختلفة، فجرها على الأرض حتى أدخلها سيارته المتوقفة في بلدة الدورادو الواقعة بجنوب البرازيل، ثم فر بها من المكان.

وأضافت أنها تمكنت من الانتقام منه الماء المغلي عليه حتى أحرقت وجهه ورقبته وصدره بشكل خطير.