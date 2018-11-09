أموال قطرية لحماس عبر السفير القطري بالتعاون مع إسرائيل

طلال الضوي(صدى):

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية،عن صورة فوتوغرافية اليوم الخميس، وقالت إنها لثلاث حقائب تحتوي على ملايين الدولارات أرسلتها قطر إلى حركة حماس، ودخلت إلى قطاع غزة عبر إسرائيل.

وأوضحت ” القناة الأولى الإسرائلية ” في برنامج إخباري، أن المبعوث القطري في غزة ” محمد العمادي ” ، دخل إلى القطاع بسيارة عبر معبر ” إيريز ” الإسرائيلي ومعه 3 حقائب تحتوي على 15 مليون دولار، بالتنسيق مع إسرائيل.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن الدفعة المالية التي أدخلها العمادي هي جزء من مبلغ ٩٠ مليون دولار وعدت قطر بتحويلها إلى حماس لدفع رواتب موظفيها لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى أن الدوحة تمول أنشطة حركة حماس، التي تسيطر بقوة السلاح على القطاع، الذي يعاني فيه نحو 1.5 مليون فلسطيني من جراء الانقسام السياسي بين الضفة وغزة.

وفي هذا السياق خرجت العلاقات القطرية الإسرائيلية، إلى العلن في الفترة الأخيرة، في إطار سعي الدوحة الحصول على دعم إسرائيلي ضد الاتهامات الدولية لها بتمويل الإرهاب.

وقال ” العمادي ” ، الذي يرأس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، في تصريحات سابقة، إنه زار إسرائيل أكثر من 20 مرة منذ عام 2014، معترفًا بأن أموال المساعدة التي قدمتها بلاده إلى الفلسطينيين تهدف إلى تجنيب إسرائيل الحرب في غزة، ومؤكدًا على أن التعاون مع إسرائيل، يجنبها تلك الحرب.