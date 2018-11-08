” سلسلة دبليو آند آي ” .. سباق سيارات ب ” بصمة ” سعودية ينطلق في فبراير المقبل

سعيد العجل(صدى):

تنطلق في فبراير المقبل البطولة الدولية لرياضة السيارات (دبليو آند آي)، على ميدان سباق السيارات والدراجات النارية في العاصمة السعودية الرياض.

وقال المدير التنفيذي للبطولة الأستاذ وائل العجل إن هذه البطولة تنطلق من الرياض، وتقام على عدة مراحل تشمل عدة دول من بينها أمريكا وبريطانيا وإسبانيا، إضافة إلى الكويت والإمارات والبحرين وعمان.

من جهته، أوضح مدير عام حلبة سباق السيارات والدرجات النارية بالرياض الأستاذ صخر السديري أن هذه البطولة الدولية تأتي بدعم واهتمام كاملين من قيادة هذه البلاد لأبنائها الشباب. جاء ذلك في سياق حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس ‏اتحاد رياضة السيارات والدراجات والذي انعقد في مقر الحلبة بديراب.

فيما قدم فريق نوارة التطوعي الهدايا بهذه المناسبة تقديراً منهم للمشروع الذي يعود كامل ريع تذاكر الدخول لسباق السيارات في المملكة لجهة خيرية.

الجدير بالذكر أن الزميلة صحيفة برق هي الراعي الإعلامي لهذه البطولة ،