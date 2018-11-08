ولي العهد يلتقي مجلس أمناء مؤسسة ابن عثيمين الخيرية

محمد السعران(صدى):

رفع أبناء فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أمناء مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية ومنسوبوها شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الامير محمدبن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله على تفضله بتقديم كافة انواع الدعم للمؤسسة وتشجيعه لأعمالها الخيرية مما يعطي منسوبيها مزيدا من البذل والعطاء.

جاء ذلك عقب استقبال سموه لهم واطّلاعه على تقرير عن انجازات المؤسسة خلال الفترة الماضية.

من جانبه عبر الأستاذ عبدالله بن محمد العثيمين نيابة عن مجلس امناء مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية عن بالغ الشكر والتقدير لسمو ولي العهد حفظه الله لحرصه على دعم العمل الخيري بصورة عامة والمؤسسة بصورة خاصة وتقديم سموه الدعم السخي لأنشطة المؤسسة مؤكدا ان استقبال سموه لهم يؤكد مدى حرصه على تعزيز أنشطة العمل الخيري مما يشكل تحفيزا قويا للعاملين في هذا المجال.