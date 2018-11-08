بعد إقناعه بالزواج من أخرى.. زوجة تكتشف حملها بعد فوات الآوان

القاهرة(صدى):

فوجئت زوجة مصرية، بتطليق زوجها لها غيابيًا، حيث علمت بالأمر عن طريق ” محضر ” المحكمة، لتجد نفسها وطفلها القادم وحيدان في الحياة.

وتفصيلًا، تزوج الاثنان بعد قصة حب استمرت 3 أعوام، حيث كانا يحلما سويًا بتأسيس بيت وعائلة، إلا أنها صدمت بعدما علمت أنها لن تتمكن من الإنجاب طوال حياتها.

وقرَّرت الزوجة، بعد 5 سنوات من الزواج أن تزوج زوجها بفتاة أخرى تنجب له الأبناء، على أن يعيشوا معًا في شقة واحدة، وبالفعل وافق الزوج بعد إصرار زوجته على الأمر.

بحثت الزوجة عن عروس لزوجها وأخذت قرض من البنك لدفعه مهرًا وإتمام الزيجة، إلا أنها اكتشفت حملها أثناء الإعداد للزواج، وعندما أخبرت زوجها بأن يلغي الأمر كله رفض وتمسّك بأن يتزوج بالفتاة.

وحاولت الزوجة إقناع أهل العروس بالتراجع عن الزيجة وبالفعل وافقوا على ذلك، إلا أن الزوج ثار على زوجته من فعلتها وطلقها غيابيًا، لتعلم فيما بعد أنه تزوج من الأخرى.