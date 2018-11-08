” الخديدي ” يكشف تفاصيل ما حدث لطالب الطائف المصاب بكسر في الجمجمة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تقدم والد الطالب الذي أصيب يوم الثلاثاء الموافق 21 / 2 / 1440هـ بشكوى رسمية للتعليم، يُفيد فيها بتعرض ابنه لإصابة داخل إحدى المدارس بالطائف أثناء اليوم الدراسي، وبعد نقله لأحد المستشفيات، تبينت إصابته بكسر في الجمجمة، مع تناول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للحدث.

وخرج عواض الخديدي، المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ليرد على شكوى الأب ويوضح ما حدث للإعلام، والذي تم اكتشافه من خلال كاميرات المراقبة، قائلًا: ” في إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طالب لكسر في الجمجمة. ”

وتابع: ” وحرصًا من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف على إيضاح الحقيقة أمام الرأي العام، فإنه في يوم الثلاثاء، عند الساعة التاسعة و53 دقيقة صباحًا خلال الحصة الرياضية المدرسية الرابعة؛ حدث تصادم عفوي بين طالبين أثناء مزاولة النشاط الرياضي في الملعبين المخصصين في المدرسة، اللذين لا يفصل بينهما سوى أمتار قليلة أحدهما في الصف الأول الابتدائي، والآخر في الصف الثالث الابتدائي. ”

واستطرد: تعرض الأخير لإصابة في منطقة الرأس كانت لحظتها متمثلة في تورم بسيط مع كامل الوعي الصحي للطالب، ومن خلال المسؤولية التربوية جرى التعامل مع الحالة الصحية للطالب المصاب، وتم عمل الإسعافات الأولية من خلال معلم التربية البدنية، وتواصلت المدرسة مع ولي أمر الطالب لإشعاره بالحادثة.

واختتم: ” وتؤكد الإدارة حرصها على الشفافية في التعامل مع وسائل الإعلام، وإعطائها كافة المعلومات الصحيحة بعد التحقق منها، مهيبًا بالجميع الحصول على المعلومات الصحيحة من قنوات الإدارة الرسمية. “