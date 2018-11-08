كشافة تعليم الرياض تحصد المستوى الذهبي في مهرجانات التعليم للتربية الكشفية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في النشاط الطلابي الكشفي مشاركتها في مهرجانات التعليم للتربية الكشفية والتي أقيمت ضمن خطة وكالة الوزارة للتعليم واكتسحت فيها الإدارة المستوى الذهبي في جميع المنافسات الثلاث لمراحل الأشبال والمقامة بحائل وللفتيان والمقامة بالجوف وأخيرا للمتقدم والمقامة بجازان ، وقد تميزت فرق تعليم الرياض المشاركة في المهرجانات بمستوى كشافيها وبحصولهم جميعا على وشاح التميز للمستوى الذهبي بعد اجتيازهم بجدارة لمتطلبات ٢١ شارة هواية كشفية، إضافة إلى إتمام كشافي مرحلة المتقدم لمتطلبات شارة الصقر الكشفي والتي تعتبر أعلى شارة كشفية وقد مثل النشاط الكشفي في هذه المشاركات أشبال الفرقة الكشفية بمدرسة الأسود بن وهب الإبتدائية بقيادة الأستاذ يحيى حمدي وفتيان متوسطة عبدالعزيز بن عمير بقيادة الأستاذ علي الحربي وكشافي ثانوية البيروني بقيادة الأستاذ عبدالعزيز القحطاني لمرحلة المتقدم نافسوا فيها ٣٠ إدارة تعليمية في عدد من المجالات ، تجدر الإشارة إلى أن تحقيق المستوى الذهبي في جميع المنافسات الثلاث لم يتحقق سوى لكشافة تعليم الرياض وكشافة تعليم صبيا.

من جانبه وجه مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبوعباة تهنئته للقادة الكشفيين المرافقين وللأشبال والكشافين المشاركين وشكرهم على ما بذلوا من جهد استحقوا من خلاله هذا التميز .

كما أشار الأستاذ محمد المحمود رئيس قسم النشاط الكشفي إلى أن مثل هذه المنافسات تحضى بدعم ومتابعة كبيرين من سعادة مدير عام التعليم الأستاذ حمد الوهيبي وسعادة المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله الغنام ومن مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبوعباة.