“فرانسيسكو آرسي” يمنح لاعبي ” أحد ” راحة عن التدريبات لمدة ثلاثة أيام

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي أحد، اليوم الخميس، عن منح مدير الجهاز الفني “فرانسيسكو آرسي” لاعبو الفريق الأول راحة عن التدريبات لمدة ثلاثة أيام

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أن الفريق سيستأنف التدريبات مساء يوم الاثنين القادم.

وتعادل فريق أحد الأول لكرة القدم مع ضيفه الحزم بنتيجة 3/3 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.