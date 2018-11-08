“فرانسيسكو آرسي” يمنح لاعبي ” أحد ” راحة عن التدريبات لمدة ثلاثة أيام
أعلن نادي أحد، اليوم الخميس، عن منح مدير الجهاز الفني “فرانسيسكو آرسي” لاعبو الفريق الأول راحة عن التدريبات لمدة ثلاثة أيام
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أن الفريق سيستأنف التدريبات مساء يوم الاثنين القادم.
وتعادل فريق أحد الأول لكرة القدم مع ضيفه الحزم بنتيجة 3/3 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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