أمانة العاصمة المقدسة تزيل تعديات بمخطط أم الكتاد و الشافعي بمكة المكرمة

واس(صدى):

أزالت امانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية ،اليوم ، تعديات على أراضيٍ حكومية بمخطط أم الكتاد و مخطط الشافعي بمكة المكرمة بمشاركة لجنة تضم عدد من الجهات المعنية .

وكانت التعديات عبارة عن (4) أحوشة و (5) غرف شعبية بمساحات مختلفة مقامة بطرق غير نظامية .

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي أن اللجنة رصدت العديد من الإحداثات التي انشأها المخالفون دون مستند شرعي أو نظامي ، إضافة إلى عدم وجود رخص بناء ، وعليه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للتأكد من ملكية المواقع وتبين عدم نظامية البناء فيها .

وأكد المالكي استمرار البلدية والجهات المشاركة ذات العلاقة في أداء مهامها بإزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، انطلاقاً من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات والمحافظة على الأراضي والممتلكات العامة .