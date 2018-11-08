للرجال.. تفاصيل وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض،عن وجود وظائف شاغرة لديها، للرجال الذين يحملون الدبلوم والبكالوريوس.

وأوضحت الجامعة، أن العمل سيكون بمدينة الرياض، مشيرة إلى أن مسميات الوظائف هي : ” مساعد بحث ثان، وفني سمعيات ومرئيات أول، ومساعد أول معمل الحاسب الآلي” .

وعن التفاصيل، أوضحت الآتي:

1- مساعد بحث ثان (RESEARCH ASSISTANT II):

• درجة البكالوريوس في العلوم الصحية أو إدارة الصحة أو الصحة المعلوماتية أو الصحة العامة.

• خبرة لا تقل عن سنتين في عملية البحث الإكلينيكي والأساليب العلمية أو في مجال ذي صلة.

2- فني سمعيات ومرئيات أول (AUDIO VISUAL TECHNICIAN I):

• دبلوم في الإلكترونيات أو تقنية البث أو مجال آخر ذي صلة.

• خمس سنوات خبرة في تشغيل وصيانة نظام المعدات السمعية والبصرية.

3- مساعد أول معمل الحاسب الآلي (COMPUTER LABORATORY ASSISTANT I):

• دبلوم في تكنولوجيا الكمبيوتر أو ما يعادلها.

• خبرة سنتين كحد أدنى.

وأكدت أن التقديم متاح بدءا من اليوم الخميس، وذلك من خلال الرابط https://careers.ksau-hs.edu.sa