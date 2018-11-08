أمانة جدة تكشف تفاصيل حريق المردم وترد على التصريح بأنه ” غير مرخص “

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة عن أسفها، للأضرار الناجمة عن الحريق الذي نشب في مردم الأمانة صباح الاثنين الماضي؛ نتيجة للظروف الجوية المفاجئة.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أن البرق المصاحب للأمطار تسبب في إحداث صعقة كهربائية أدت إلى اندلاع حريق في منطقة تخزين الإطارات بالمردم، وقامت الأمانة وعن طريق المقاول المشغل بعزل المنطقة التي حدث بها الحريق من الأربع جهات ثم إطفاء الحريق بواسطة الردم بالأتربة باستخدام بلدوزرات ومعدات أخرى واستمرت أعمال الإطفاء لمدة ٦٥ ساعة متواصلة.

وأوضحت الأمانة عدة نقاط، تمثلت في الآتي:

أولا: يوجــــد شهـــادة موافـــقة بيئية صــــادرة من الهيئـــة العامـــة للأرصـــاد وحمـــاية البيئة برقـــم 18877 وتاريـــخ 04/09/1430هـ ولا يوجد لها تاريخ انتهاء.

ثانياً: سبق للزملاء في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة القيام بالتصريح لإحدى الصحف، بتاريخ 29/06/1437هـ بأن مردم الأمانة غير مرخص وعليه مخالفات وغرامات وبناء عليه دارت مكاتبات وعقدت اجتماعات بإشراف ومتابعة مقام المحافظة والإمارة وتم التوصل إلى عدة توصيات منها:

1) تقوم الأمانة بإعادة إصدار الموافقة البيئية الممنوحة سابقاً لموقع المردم وتحفظ مندوب الأمانة على التوصية لوجود مخطط شمولي لموقع المردم.

2) تقوم الأمانة بإلزام الشركات التي تعمل في المردم بالحصول على شهادات الموافقة البيئية.

3) في حالة ثبوت ورصد مخالفات بيئية من قبل مفتشي الهيئة بحالات يتم مزاولتها داخل المردم يتم إشعار الأمانة بهذا الخصوص.

4) على الهيئة العامة للأرصاد وحمـــاية البيئة إبلاغ الإدارة العامة للنظافة والمرادم بمشاركة مندوب في رصيد المخالفات البيئية وذلك لضمان سرعة تطبيق العقوبة.

ثالثاً: أي إشعار يرد للأمانة عن وجود مخالفات بيئية يتم تطبيق العقوبة النظامية بحق المقاول.

رابعاً: قامت الأمانة عند طرح عقد مشروع تشغيل المردم الجديد في البداية بإضافة شرط في كراسة الشروط والمواصفات يلزم المقاول بتقديم شهادة من مكتب بيئي متخصص ومعتمد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

خامساً: تقدم المقاول الجديد بطلب الحصول على شهادة موافقة بيئية لتأهيل المردم للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة برقم 1439/1745 وتاريخ 26/11/1439هـ.

سادساً: الإطارات الموجودة بالمردم تجمعت على مدى سنوات بسبب وجود قضية بين المشغل السابق والأمانة حيث توقف تشغيل مصنع إعادة التدوير.

سابعاً: يجري حالياً تسليم مصنع الإطارات للمشغل الجديد للمردم وسيستأنف تشغيل المصنع وكذلك سيقوم بالحصول على شهادة موافقة بيئية من الهيئة العامة للأرصاد وحمـــاية البيئة.