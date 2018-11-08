” أنورت الرياض ” .. سكان العاصمة يرحبون بعودة الملك بطريقتهم الخاصة

علي القحطاني (صدى):

أعرب سكان الرياض، عن سعادتهم برجوع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، إلى العاصمة بعد زيارته القصيم وحائل التي استغرقت يومين.

وعبر وسم ” أنورت الرياض بعودة سلمان ” ، الذي تصَّدر الترند في وقت وجيز، كانت تغريدات المواطنين معبرة عن مشاعرهم تجاه ملك الحزم.

وقال أحد المغردين : ” ياحي الله هالوجه انورت بقدومك الرياض وقرة عينها ” .

وأضاف آخر : ” ننتظر زيارة ملك الحزم والعزم للجنوب فهي في شوق لرؤية أبا فهد أطال الله عمره وكذلك ترقب ليثها المغوار ولي العهد الأمين همه بهمة طويق وعزم لايف الحديد فأين تذهب يامن يكيد لنور السلام ومنطلق النور إنها السعودية العظمى ” .

وتابع مغرد ثالث : ” سبحان الله ابو فهد راح القصيم مطر يوم جيته حائل أيضا رجع الرياض مطرت الخير بقدوم الجايين إن شاء الله الله يلوم اللي يلومني في حبه ” .

واستطرد آخر : ” نورت بقدومك الدار يالغالي .. واسفرت من بعد ماغاب غاليها .. توها مانورت الرياض بقدومك يالغالي .. الحمد لله على السلامة ” .

وقال أحدهم: ” ملك وضع النقاط على الحروف في زمن اصبحت دول العالم في صف والسعودية وحدها في صف آخر اهلا وسهلا بمروض السياسة ” .

وكان ” حفظه الله ” ، قد وصل إلى الرياض مساء اليوم، قادماً من منطقة حائل، حيث دشَّن مشاريع تنموية تجاوز حجمها السبعة مليارات ريال، وبمجمل 259 مشروعًا.