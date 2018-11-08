الاتحاد الآسيوي يناقش تطوير كرة الصالات مع القاسم

نواف السالم(صدى):

حضر وفدًا من لجنة كرة قدم الصالات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يتقدمهم عضو لجنة تطوير كرة قدم الصالات بالاتحاد الاسيوي الماليزي جاكوب جوزيف، اليوم الخميس، في مكتب الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم؛ لتبادل الأحاديث والأراء بين الطرفين.

كما بحث الوفد إمكانية تطوير لعبة كرة قدم الصالات في المملكة ومدى تطبيقها لكافة المعايير والمتطلبات والشروط الآسيوية، وذلك بحضور مسؤول اللعبة في الاتحاد السعودي ناصر السعدي.

وناقشوا العديد من الملفات من أبرزها مشاركة بطل الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات في دوري أبطال آسيا وتطوير الحكام والمدربين وإقامة دورات تطويرية.

يذكر أن الوفد الآسيوي سيقوم اعتبارًا من غد الجمعة، بزيارة عدد من الصالات المغلقة التي تقام عليها مباريات الدوري الممتاز للاطلاع عليها، وتقييمها وعقد عدد من الاجتماعات مع مسئولي الأندية المشاركة بالدوري الممتاز والاطلاع على تقرير موجز عن ما تم تنفيذه في السنوات الماضية.