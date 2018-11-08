بالصور.. ” النصر ” يستعد لمواجهة ” الاتفاق “

نواف السالم(صدى):

بدأ فريق نادي النصر، اليوم الخميس، استعداداته لمباراة الاتفاق، مساء الأحد المقبل في الدمام، وذلك بحضور نائب رئيس النادي عبد العزيز الجليل.

كما اجتمع مدرب الفريق دانييل كارينيو باللاعبين قبل بداية التدريبات، متحدثًا عن ملاحظاته الفنية حول مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر.

وانطلقت التدريبات بالتركيز على الجوانب اللياقية من خلال الجري حول الملعب، واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي بالجري حول الملعب، ثم تواجدوا بعدها في الجاكوزي والساونا.

واختتم كارينيو التدريب بمناورة على منتصف الملعب.