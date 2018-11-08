أنهى حياة زوجته بـ 5 طعنات لرفضها معاشرته

القاهرة(صدى):

أقدم ” زوج ” مصري يعدى ” أيمن ” ، على قتل زوجته ” أ. م ” ، بخمس طعنات في الرقبة والصدر، عقب رفضها معاشرته لإدمانه تعاطي المخدرات، وعلى إثر مشادات كلامية بينهما، بعد زواج استمر8 سنوات أنجبا خلاله طفلين.

جاء تلك الواقعة قبل تلقي أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية، بلاغ بمقتل المواطنة ” أ.م ” حيث تم تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، ونجحت شرطة المباحث في ضبط الزوج ” المتهم ” ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما.

ومن جانبها أمرت النيابة العامة بعد اكتمال التحقيقات بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.